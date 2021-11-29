НБУ меняет расчет официального курса гривны

Национальный банк обновляет подходы к расчету и обнародованию официального и справочного курса гривны к иностранным валютам. Finance.ua как портал, следящий за курсом валют, узнал о деталях.
«Национальный банк Украины с 4 января 2022 года будет рассчитывать официальный курс гривны к иностранным валютам и справочное значение курса гривны к доллару США по обновленной методологии и публиковать значение официального курса гривны к иностранным валютам, а также учетную цену банковских металлов на полчаса раньше», — сказано в сообщении.
Какие изменения предусмотрены:
Национальный банк откажется от отсечения сделок, объем которых более чем на два стандартных отклонения отличается от среднеарифметического объема ряда соглашений.
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Кроме того, начиная с 4 января 2022 года на первом этапе отсечения из расчета будут изыматься соглашения, отличающиеся на 2% от медианы курса первоначального ряда сделок, а не от среднеарифметического значения курса первоначального ряда соглашений, что предусматривает действующая методология;
Указанные индикаторы будут обнародоваться в соответствии с 15.30 (на сегодня — до 16.00) по киевскому времени;
Введение такого порядка сделает невозможным ситуацию, при которой справочное значение курса гривны к доллару США в отдельный день может не рассчитываться из-за низкой активности рынка или технических проблем.
Соответствующие изменения будут способствовать:
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