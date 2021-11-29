НБУ меняет расчет официального курса гривны

Национальный банк обновляет подходы к расчету и обнародованию официального и справочного курса гривны к иностранным валютам. Finance.ua как портал, следящий за курсом валют, узнал о деталях.

«Национальный банк Украины с 4 января 2022 года будет рассчитывать официальный курс гривны к иностранным валютам и справочное значение курса гривны к доллару США по обновленной методологии и публиковать значение официального курса гривны к иностранным валютам, а также учетную цену банковских металлов на полчаса раньше», — сказано в сообщении.

Какие изменения предусмотрены:

корректировка подходов к отсечению сделок с экстремальными параметрами. В частности, будет введен подход, в соответствии с которым для расчета официального/справочного курса гривны будут браться лишь соглашения с самым релеватным объемом для украинского межбанковского рынка, а именно от 0,1 до 5 млн долл. США .

Национальный банк откажется от отсечения сделок, объем которых более чем на два стандартных отклонения отличается от среднеарифметического объема ряда соглашений.

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Кроме того, начиная с 4 января 2022 года на первом этапе отсечения из расчета будут изыматься соглашения, отличающиеся на 2% от медианы курса первоначального ряда сделок, а не от среднеарифметического значения курса первоначального ряда соглашений, что предусматривает действующая методология;

изменение времени сбора данных для вычисления официального курса гривны к иностранным валютам, учетной цены банковских металлов, а также изменение времени их обнародования. Так, время сбора данных для вычисления официального курса гривны к иностранным валютам и учетной цены банковских металлов (как по соглашениям грн/долл. США , так и по индикаторам BFIX ) будет изменено с 15.30 на 15.00 по киевскому времени.

Указанные индикаторы будут обнародоваться в соответствии с 15.30 (на сегодня — до 16.00) по киевскому времени;

определение механизма расчета справочного значения курса гривны к доллару США при особых условиях. Порядок расчета справочного курса гривны к доллару США при особых условиях будет установлен аналогично существующему механизму расчета официального курса гривны к доллару США при особых условиях и установлено время контроля доступного количества сделок, а именно — 11.30 по киевскому времени.

Введение такого порядка сделает невозможным ситуацию, при которой справочное значение курса гривны к доллару США в отдельный день может не рассчитываться из-за низкой активности рынка или технических проблем.

Соответствующие изменения будут способствовать:

уменьшению потерь данных при расчете официального/справочного курса гривны к доллару США на этапе отсечения сделок с экстремальными параметрами;

на этапе отсечения сделок с экстремальными параметрами; повышению удобства использования официального курса гривны к иностранным валютам в качестве финансового индикатора (бенчмарка) при расчетах по сделкам в день его установления;

обеспечению непрерывности расчета индикаторов валютного рынка, что необходимо для выполнения принципов IOSCO для финансовых индикаторов.

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