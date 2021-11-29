Справку на недвижимое имущество можно получить онлайн: как это сделать

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Минюсте, что на портале «Дія» в настоящее время можно получить справку на недвижимое имущество онлайн.
Справка необходима для проверки права на жилье или земельный участок, собственников и совладельцев, наличия вашего имущества в реестрах. Сейчас этой услугой пользуются более миллиона человек в год.
Всего за неделю после запуска услуги было получено 500 справок и проведено более 1500 бесплатных поисков.
Справка относительно объекта недвижимого имущества содержит информацию из следующих реестров:
Как услуга работает на портале Дія:
Воспользоваться услугой можно по ссылке.
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