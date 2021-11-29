Справку на недвижимое имущество можно получить онлайн: как это сделать

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Минюсте, что на портале «Дія» в настоящее время можно получить справку на недвижимое имущество онлайн.

Справка необходима для проверки права на жилье или земельный участок, собственников и совладельцев, наличия вашего имущества в реестрах. Сейчас этой услугой пользуются более миллиона человек в год.

Всего за неделю после запуска услуги было получено 500 справок и проведено более 1500 бесплатных поисков.

Справка относительно объекта недвижимого имущества содержит информацию из следующих реестров:

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Реестр прав собственности на недвижимое имущество.

Государственный реестр ипотек.

Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

Как услуга работает на портале Дія:

бесплатный поиск по всем 5 критериям. Благодаря этому люди не будут заказывать случайно справку, в которой будет отсутствовать информация;

расширенное количество параметров, по которым можно произвести поиск. Например, серия и/или номер паспорта;

запрос обрабатывается в течение 3-5 секунд после ее заказа и справка будет доступна в разделе «Заказанные документы» на портале Дія.

Воспользоваться услугой можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

на прошлой неделе на портале Дія заработала услуга строительной амнистии. Она дает возможность официально ввести в эксплуатацию жилые, садовые, дачные дома или приусадебные здания, которые построили до апреля 2015 года без получения разрешительных документов.

Градостроительные условия и ограничения можно получить онлайн на портале «Дія».

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