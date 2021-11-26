День финансов: новый размер «минималки», экономический паспорт украинца, кредиты под 5% налогоплательщикам

Первый день зимы встретил украинцев новшествами и обещаниями Зеленского.

Об изменениях с 1 декабря:

Минималка, размер прожиточного минимума, налоги. С 1 декабря 2021 года увеличится минимальная зарплата и прожиточный минимум, что запланировано Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2021 год”. Минимальная зарплата составит 6500 грн. Это повлияет на ряд показателей.

Повышение пенсий. Минимальная пенсия в Украине с 1 декабря составит 1934 грн, максимальная – 19 тыс. 340 грн. Размер минимальной пенсии по возрасту для граждан в возрасте от 65 лет (стаж работы для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет) составит 2,6 тыс. грн.

Размер пособия по безработице. Те, кто получает максимальное пособие по безработице, размер которой не может превышать четыре прожиточных минимума, с 1 декабря будут получать 9 924 грн в месяц.

Зарплаты учителей. С 1 декабря состоится повышение заработной платы педагогов в школах на 8,4%. Это предусмотрено Государственным бюджетом на 2021 год. Учитель высшей категории будет зарабатывать 13 759 гривен, молодой учитель без категории и стажа работы – 9 768 гривен, а директор заведения ОСО – 17 057 гривен.

Цены на газ. Компания Нафтогаз Украины, выполняющая функции поставщика “последней надежды” (ППН), предлагает автоматически перевести всех клиентов на базовый годовой тариф. Если НКРЭКУ не поддержит данную инициативу, то с 1 декабря 2021 года ППН будет обязан поставлять газ всем своим потребителям по цене, рассчитанной по формуле. В таком случае цена на газ будет меняться ежедневно и может составлять более 30 грн/куб. м.

Размер кешбэка. Ранее АМКУ разрешил компаниям Mastercard и VISA снизить размер интерчейнджа. Это значит, что банки-эмитенты пластиковых карт будут получать от банков-эквайеров меньше денег, чем раньше. Чтобы частично компенсировать снижение доходов, банки-эмитенты приняли решение пересмотреть программы начисления кешбэка в сторону уменьшения уже с декабря 2021 года. Finance.ua детально изучил этот вопрос и собрал все изменения, которые произойдут в этом месяце.

Также мы обновили обзор кредиток с кешбэком, в котором рассказываем, какие карты в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать:

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде заявил о таких решениях:

Экономический паспорт украинца. Зеленский предлагает направить средства от использования украинских недр на образование детей. До 10 декабря президент обещает внести законопроект об экономическом паспорте украинца. Власти ожидают, что дети, у которых будет экономический паспорт, на момент достижения совершеннолетия будут иметь по $10 тысяч долларов.

Первый рейс национального авиаперевозчика. Зеленский заявляет, что первый рейс национального перевозчика состоится в 2022 году. К 2025-му будет полностью сформирован флот компании — не менее 20 судов, будут открыты регулярные рейсы как внутренние, так и внешние.

Кредиты под 5%. В Украине скоро запустят программу «Украинская мечта», предусматривающую кредитование под 5%. Граждане, которые платят налоги, смогут взять кредит на выгодных условиях для приобретения себе недвижимости, авто или же на образование.

Кстати, на сегодняшний день в Украине существуют законные и вполне реальные способы списания кредитных долгов. Finance.ua решил разобраться, как можно аннулировать задолженность легально:

О других событиях среды:

Налог на покупку авто или квартиры. Министерство финансов разрабатывает законопроект, согласно которому украинцев будут облагать налогом в 18% от покупки автомобиля или квартиры, если они не объяснят, откуда взяли деньги.

Оплата банковской картой в наземном транспорте. В КГГА сообщили, что Киев хочет запустить цифровую карту и возможность оплаты банковской в наземном транспорте в первом квартале 2022 года. Сейчас дорабатывается функционал, чтобы была возможность без разблокировки смартфона заплатить за проезд.