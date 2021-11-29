Цены на новостройки в Одессе и Львове в декабре (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у ЛУН Місто, как изменились цены на новостройки таких городов как Одесса и Львов.

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В Одессе, после довольно стабильной осени, произошел скачок в цене на 700 грн – до 22 200 грн за квадратный метр (в среднем). На 500 грн выросла и минимальная стоимость жилья – до 16 200 грн.

В этом месяце в Одессе самым дешевым районом остается Суворовский – 18 600 грн за кв. м, самым дорогим – Приморский – 31 500 грн за кв. м.

Во Львове цена выросла на 600 грн за квадрат – 20 900 грн. При этом минимальная стоимость квадрата осталась неизменной – 14 000 грн.

Во Львове самые дорогие квадраты в центре города: за метр в Галицком районе просят в среднем 31 100 грн, что на 800 грн дороже, чем в ноябре.

Самое дешевое жилье сейчас в Сыховском районе – средняя цена не изменилась с прошлого месяца – 23 700 грн за квадрат.

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