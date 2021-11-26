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Нафтогаз предупредил о риске повышения тарифов на газ для части потребителей с 1 декабря

Нафтогаз предупредил о риске повышения тарифов на газ для части потребителей с 1 декабря

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что стоимость газа для клиентов, которые получают голубое топливо от поставщика «последней надежды» (ППН), без поддержки со стороны НКРЭКУ для стабилизации цены с 1 декабря, может меняться ежедневно и может составить более 30 грн/куб. об.

Об этом заявили в ГК «Нафтогаз».

Такое решение для бытовых клиентов, которые не избрали рыночного поставщика и получают газ от поставщика «последней надежды», стало возможным благодаря принятию и подписанию Закона № 2553.

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В компании напомнили, что 29 ноября 2021 года Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии».

Что это значит. Согласно этому закону ГК «Нафтогаз Украины» обратилась в НКРЭКУ относительно подключения всех бытовых клиентов ППН на условиях базового годового предложения. Это позволит клиентам получать газ в течение всего отопительного сезона по цене — 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости распределения/доставки).

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» ожидает положительного решения регулятора о создании устойчивых условий для потребителей природного газа.

Если регулятор не поддержит решение. В случае отсутствия поддержки со стороны НКРЭКУ с 1 декабря 2021 года поставщик «последней надежды» обязан произвести поставку газа всем своим потребителям по цене, рассчитанной по формуле, которая приведена в пункте 24 Порядка проведения конкурса по определению поставщика «последней надежды», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 октября 2021 года № 1102. В таком случае цена на газ будет меняться ежедневно и может составлять более 30 грн/куб. м.

Справка Finance.ua:

  • после создания в Украине энергетических бирж производных финансовых инструментов в перспективе обычные граждане смогут покупать на них, например, фьючерсы на электроэнергию или поставку газа для отопления собственного дома.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Finance.UA
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