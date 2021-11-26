По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (54,136 млн грн и 49,332 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” равно “Куплю” (48 и 48), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,21-27,22 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 96 активных заявок по доллару на сумму 103,468 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,8000 – 2 222

27,7777 – 79 797

27,2200 – 45 000

27,2100 – 20 000

27,2100 – 23 000

27,2100 – 50 000

27,2100 – 50 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,2000 – 22 777

27,2000 – 10 000

27,2000 – 20 000

27,2100 – 55 555

27,2100 – 5 000

27,2200 – 20 000

27,2200 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,2682 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,2113 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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