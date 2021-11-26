Межбанк: первый день зимы начался с повышения курса доллара

В среду, 1 декабря, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,16−27,18 гривен.

На таком уровне доллар продержался 25 минут, после чего пошел на повышение и в 10.30 котировки составили 27,165−27,185 гривен за один доллар.

Далее доллар продолжил свое повышение и в 10.40 подошел к отметке 27,17−27,19 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,15 / 27,17

евро – 30,89 / 30,91

Курсы валют на Межбанке

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