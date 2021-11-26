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ФГВФЛ отсуживает у экс-владельцев и заемщиков обанкротившихся банков 97 миллиардов гривен

ФГВФЛ отсуживает у экс-владельцев и заемщиков обанкротившихся банков 97 миллиардов гривен

Согласно данным Фонда гарантирования вкладов, за первые три квартала 2021 года сумма погашения требований кредиторов составила более 3 млрд грн. По состоянию на 1 октября 2021 году Фондом подано 69 исковых заявлений по 44 банкам. Общая сумма исковых требований составляет 97 млрд грн.

Об этом сообщается в расследовании РБК-Украина.

Кроме того, фонд предъявил 26 гражданских исков по уголовным производствам в отношении 19 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков — 58 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 15,9 млрд грн.

«Львиную долю обязательств фонд получил «благодаря» десятку обанкротившихся банков — на них приходится 89,6 млрд грн долгов перед вкладчиками: 15,8 млрд грн досталось от «Дельта Банка», 10 млрд грн — «Финансы и Кредит», 6,7 млрд грн МАНИ банк, 4,8 млрд грн «Платинум Банк», 4,2 млрд грн — «Имэксбанк», 3,8 млрд грн — «Финансовая инициатива», 3,7 млрд грн — «Надра», 2,9 млрд грн — «Форум», 2,7 млрд грн. — «Хрещатик», 2,6 млрд грн — «Брокбизнесбанк», — отмечают в расследовании.

Для погашения долгов перед физлицами Фонд гарантирования вкладов в 2014—2017 годах привлек 70 млрд грн от Национального банка и Министерства финансов Украины под рыночные 10−14% годовых.

В начале 2014 года в Украине было 180 банков. Согласно официальной статистике НБУ, в течение трех лет неплатежеспособными были признаны 88 банков.

В расследовании отмечают, что общая задолженность, которую фонд должен уплатить в декабре 2031 года, составляет 111,1 млрд грн, из которых 64,16 млрд грн — начисленные проценты. По расчетам рабочей группы при Совете по финансовой стабильности, Фонд не сможет накопить средства в таких объемах. Дефицит средств фонда составит более 80 млрд грн.

По материалам РБК-Украина
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