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Инфляция в Германии достигла максимума за 30 лет

Инфляция в Германии достигла максимума за 30 лет

В ноябре цены на потребительском рынке Германии за год выросли на 5,2%, что стало самым высоким показателем за последние 29 лет.

Такие предварительные оценки представило Федеральное статистическое управление, пишет Spiegel.

Последний раз перед этим инфляция была выше в июне 1992 года – 5,8% во время «бума» объединения Германии.

В октябре инфляция в составила 4,5%, в сентябре – 4,1%.

Главной причиной ускорения инфляции стала дорогая электроэнергия. Стоимость энергоносителей для домохозяйств за год выросла на 22,1%, что больше, чем в октябре (18,6%) и сентябре (14,3%).

Еще одним двигателем роста инфляции в Германии могло быть возвращение обычных ставок НДС и введение нового налога на выбросы углерода в начале 2021 года, а также глобальная нехватка ряда товаров и проблемы с поставками.

ЕЦБ ожидает пика инфляции в еврозоне в ноябре, после чего она начнет постепенно снижаться до 2%.

ЕЦБ будет реагировать, если инфляция сохранится на уровне более 2%, но пока повышать процентные ставки было бы ошибкой.

По материалам Финансовый клуб
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