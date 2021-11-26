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Межбанк: почему курс доллара снова вырос

Межбанк: почему курс доллара снова вырос

Обстановка на валютном рынке в понедельник не принесла облегчения нацвалюте и осталась очень нестабильной. За 29 ноября доллар подорожал еще сразу 12 копеек – с утренних 27,13/27,15 до 27,25/27,27 гривен, а евро при продаже вырос еще на 14 копеек — с 30,55/30,57 до 30,68/30,71 гривен. При этом, как и во все предыдущие дни прошлой недели, утренний старт по доллару был изначально выше закрытия прошлой сессии. Напомним, в пятницу торги по доллару завершились на отметке 27,12/27,14 гривен, то есть на 1 копейку ниже сегодняшнего старта.

При этом, первая половина дня прошла достаточно спокойно для межбанка. Нельзя сказать, что спрос уж очень превышал предложение и с утренних 27,13/27,15 гривен курс доллар только к 12 часам пошел вверх к отметке 27,15/27,17. В обстановке очень шаткого равновесия спроса и предложения дилеры банков и клиенты ушли на обед.

И вот тут началось самое интересное. На межбанк одновременно вышло несколько крупных покупателей, среди которых “засветились” как компании энергетического направления из орбиты Рината Ахметова, так и нерезиденты. Отсутствие большого объема предложения на фоне роста спроса – быстро изменили весь расклад на рынке. Уже к 14 часам доллар вырос до 27,16/27,18 гривен, а к 15:00 курс достиг уровня 27,21/27,23.

Напряженность на межбанке начала нарастать, а по Bloomberg объем операций превысил $100 млн. Нацбанк вышел на торги с интервенцией и продал $50 млн по 27,21. Это частично сдержало курс только на время пребывания регулятора на межбанке. Как только Нацбанк ушел – котировки поползли вверх. НБУ оперативно вышел во второй раз, но уже по 27,25 гривен. К 15:30 регулятор окончательно покинул межбанк и уже на единичных сделках котировки быстро выросли до 27,22/27,24 гривен, а завершилась сессия по доллару на отметке 27,25/27,27.

Мы не можем сказать, что рынок закрылся спокойно. Скорее – участники торгов сохранили девальвационные настроения в части перспектив гривны и завтра продолжат активно закрывать свои валютные сделки, на опасениях нового роста котировок. Но определенным союзником гривны будет фактор последнего дня месяца, когда клиенты будут сосредоточены на завершении всех операций на отчетную дату и им всем будет не до дополнительных спекулятивных игр.

Главные события 29 ноября на валютном рынке:

1) Рост котировок доллара за день сразу на 12 копеек — с утренних 27,13/27,15 до 27,25/27,27 гривен, а евро на 14 копеек – с 30,55/30,57 до 30,68/30,71 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк дважды выходил с интервенциями. И продал $50 млн по 27,21 гривен, а потом стоял с продажей по 27,25 гривен уже до самого завершения активной фазы торгов.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 в понедельник находился на отметке 27,1426 гривны, а официальный курс на 30 ноября 2021 года установлен на уровне 27,1739 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,25 / 27,27
евро – 30,68 / 30,70

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1269 / 1,1271

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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