Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах и следит за автоновинками узнал от Укравтопрома топ-5 автомобильных премьер зимой.

Электрический седан Hyundai Ioniq 6. Hyundai активно электрифицирует свой модельный ряд, где после удачного Ioniq 5 должен дебютировать Ioniq 6. Премьера модели состоится в феврале 2022 года, и это будет седан. Что известно, так это то, что он будет похож на Porsche Boxster. Технические детали отсутствуют, но ожидается, что электромобиль будет иметь впечатляющую аэродинамику, которая позволит ему проехать 700 км без подзарядки.

Mercedes-Benz Vision EQXX Начало следующего года будет довольно насыщенным для немецкого премиального бренда. Уже 3 января публике будет показан концепт электромобиля Vision EQXX, серийная версия которого будет загружена на конвейер в начале 2023 года. Этот автомобиль должен продемонстрировать возможности Mercedes в электромобилях, предлагая пробег 1000 км. Если серийной версии удастся сохранить эти параметры, это станет серьезным ударом по конкурентам производителя из Штутгарта.

Немцы пока не раскрыли дизайн электромобиля, но единственное официальное изображение предполагает, что это будет спортивная модель.

Ford Ranger Raptor. На официальной премьере Ranger стало ясно, что компания выпустит спортивную модификацию модели, и даже был показан официальный тизер. Изображение не было показано, но звук двигателя был слышен. Он будет иметь две турбины, а мощность достигнет 400 л.с. Скорее всего, это будет 2,7-литровый двигатель от Ford Bronco, который сейчас имеет мощность 330 л.с. Так ли это, станет ясно в феврале.

Suzuki Alto. В настоящее время на рынке представлено 9-е поколение модели, дебютировавшей в 1979 году. Ожидается, что новое поколение получит более угловатый, но при этом более современный дизайн. Длина нового Alto составит 3395 мм, что является достойным показателем для автомобиля автомобильного класса, но также на 25 мм меньше, чем у предшественника. Высота будет увеличена на 45 мм и достигнет 1525 мм. Уже сейчас понятно, что силовой агрегат будет «мягким гибридом», а подробности станут известны в конце года.

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