Новые услуги почти каждую неделю: как изменится «Дія» к концу года

Министерство цифровой трансформации Украины планирует до конца 2021 года почти еженедельно запускать новые услуги для граждан в приложении и на портале «Дія».

Об этом сказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Online Summit 29 ноября.

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«Параллельно с запуском COVID-сертификатов мы работали над теми продуктами, которые обещали гражданам. Это те, которые мы сегодня презентовали и которые будем презентовать на следующей неделе. До Нового года у нас почти каждую неделю будут запуски новых услуг», — сказал вице-премьер.

Федоров также анонсировал некоторые новые услуги, которые Минцифры запустит уже в ближайшее время. В частности, в «Дії» появится возможность подачи годовой декларации для ФЛП и справка о несудимости.

Министерство также планирует обновить приложение «Дія», после чего оно отправит уведомление о запросе кредитной истории пользователя, судебных заседаниях и старте исполнительных производств.

Кроме этого, будет упрощена процедура подписания документов с помощью Дія.Підпис. По словам вице-премьера, верификация пользователя будет осуществляться с помощью фото и больше не нужно будет поворачивать голову для этого.

Глава Минцифры также напомнил, что уже с 1 декабря в Украине начнется масштабное бета-тестирование онлайн прописки и призвал всех желающих присоединиться к нему.