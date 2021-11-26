В КГГА запретили работу общественного транспорта без отопления

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мерах в Киеве в эпидемические сезоны 2021 и 2022 годов.

Запрещена работа общественного транспорта без отопления, говорится в сообщении Официального портала столицы.

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Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан обеспечить:

недопущение выхода общественного транспорта на маршруты с неисправной отопительной системой;

организацию влажной уборки пассажирского транспорта после окончания рабочей смены.

Ранее сообщалось о том, что безлимитный проездной на один месяц в Киеве после того, как тарифы на проезд будут повышены, резко подскочит в цене. Он обойдется жителям и гостям столицы в 2990 гривен, что в несколько раз превышает стоимость проезда в некоторых европейских столицах.