В КГГА запретили работу общественного транспорта без отопления

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мерах в Киеве в эпидемические сезоны 2021 и 2022 годов.
Запрещена работа общественного транспорта без отопления, говорится в сообщении Официального портала столицы.
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Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан обеспечить:
Ранее сообщалось о том, что безлимитный проездной на один месяц в Киеве после того, как тарифы на проезд будут повышены, резко подскочит в цене. Он обойдется жителям и гостям столицы в 2990 гривен, что в несколько раз превышает стоимость проезда в некоторых европейских столицах.
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