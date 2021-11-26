Nissan вложит $16 миллиардов в создание электрокаров и гибридов

Японская компания Nissan решила инвестировать почти 2 триллиона иен (около 16 миллиардов долларов США) в течение следующих пяти лет в электрификацию своих автомобилей.

Об этом сообщает Kyodo News.

Компания планирует к 2030 году произвести более половины своей мировой линейки автомобилей в виде электрокаров или гибридов.

Более того, в Nissan также объявили цель по выпуску 23 электрифицированных моделей авто, из которых 15 будут электрокарами.

При этом на данный момент всего около 10% из всех моделей автомобилей в мире японской компании являются электрифицированными.

«Мы будем использовать возможности для бизнеса, которые повысят нашу долгосрочную доходность на протяжении эры электрифицированных автомобилей», – заявил гендиректор Nissan Макото Учида.