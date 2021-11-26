0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

Tesla начнет экономить на доставке электромобилей клиентам

Tesla начнет экономить на доставке электромобилей клиентам

Генеральный директор Tesla Илон Маск призвал сотрудников сосредоточиться на «минимизации стоимости транспортировки», а не на ускорении доставки автомобилей клиентам.

Об этом сообщает агентство CNBC.

Как правило, в конце каждого квартала Tesla наращивала поставки автомобилей клиентам, чтобы достичь запланированного уровня продаж до конца отчетного периода.

Но пандемия коронавируса перевернула все с ног на голову. Во-первых, из-за глобального дефицита полупроводниковой электроники большинство автопроизводителей пересмотрели производственные планы. И Tesla не стала исключением. Во-вторых, в связи с карантинными ограничениями стоимость логистики существенно выросла, что на фоне снизившихся продаж больно бьет производителей по карману.

«Мы должны сосредоточить внимание на минимизации стоимости доставки, а не на больших расходах на ускоренные сборы, сверхурочную работу и временных подрядчиков только для того, чтобы машины прибыли в четвертом квартале», — написал Илон Маск общекорпоративном электронном письме сотрудникам Tesla.

И добавил, что за предыдущие полгода компания не отгружала сверхплановых электрокаров, но «потратила много денег, чтобы ускорить поставки в последние две недели каждого квартала».

Поэтому, вместо ускорения поставок сотрудники должны искать способы снижения стоимости доставки, подытожил босс Tesla.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.