Tesla начнет экономить на доставке электромобилей клиентам

Генеральный директор Tesla Илон Маск призвал сотрудников сосредоточиться на «минимизации стоимости транспортировки», а не на ускорении доставки автомобилей клиентам.
Об этом сообщает агентство CNBC.
Как правило, в конце каждого квартала Tesla наращивала поставки автомобилей клиентам, чтобы достичь запланированного уровня продаж до конца отчетного периода.
Но пандемия коронавируса перевернула все с ног на голову. Во-первых, из-за глобального дефицита полупроводниковой электроники большинство автопроизводителей пересмотрели производственные планы. И Tesla не стала исключением. Во-вторых, в связи с карантинными ограничениями стоимость логистики существенно выросла, что на фоне снизившихся продаж больно бьет производителей по карману.
«Мы должны сосредоточить внимание на минимизации стоимости доставки, а не на больших расходах на ускоренные сборы, сверхурочную работу и временных подрядчиков только для того, чтобы машины прибыли в четвертом квартале», — написал Илон Маск общекорпоративном электронном письме сотрудникам Tesla.
И добавил, что за предыдущие полгода компания не отгружала сверхплановых электрокаров, но «потратила много денег, чтобы ускорить поставки в последние две недели каждого квартала».
Поэтому, вместо ускорения поставок сотрудники должны искать способы снижения стоимости доставки, подытожил босс Tesla.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как бизнесу проверять COVID-сертификат: инструкция13 ч. назад - 1708 9
Кому не подойдет ФЛП: украинцы не спешат становиться самозанятымиВчера, 13:10 - 10401 8
Австрия первой в ЕС введет налог на доход от криптовалют9 ч. назад - 477 7
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государству7 ч. назад - 1995 6
Сколько платят за газ в Украине и ЕСВчера, 21:27 - 2466 4
Банки будут по-новому проверять переводы украинцев9 ч. назад - 4318
Сколько надо откладывать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины10 ч. назад - 3113 2
С сегодняшнего дня на портале «Дія» появятся новые услуги11 ч. назад - 2204 1
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государству7 ч. назад - 1995 6
Как бизнесу проверять COVID-сертификат: инструкция13 ч. назад - 1708 9
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство10 ч. назад - 181
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 626
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 223
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 656 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1453 1