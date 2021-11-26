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Samsung анонсировала гибкий OLED-дисплей повышенной прочности

Samsung анонсировала гибкий OLED-дисплей повышенной прочности

Компания поделилась подробностями о своей новой разработке — гибкой OLED-матрице с увеличенным сроком службы. По заверению Samsung, несмотря на минимальную толщину и уменьшенный радиус изгиба, панель следующего поколения переживёт 200 000 циклов складывания без потери работоспособности.

При активной повседневной эксплуатации сгибаемого смартфона срок службы дисплея нового типа предположительно составит не менее пяти лет. Кроме того, за счёт использования ультратонкого защитного стекла UTG компании удалось улучшить качество цветопередачи.


Изображение: 4pda.to

Наконец, OLED-матрицы нового поколения позволяют достигнуть минимального радиуса складывания в 1,4 миллиметра. Благодаря этому производитель сможет значительно упростить конструкцию петель и уменьшить зазор между двумя половинками устройства.

Ожидается, что в ближайшее время Samsung также расширит производство панелей QD-OLED с квантовыми точками в Южной Корее. Компания уже позаботилась о переоснащении одного из своих заводов под выпуск OLED-экранов шестого поколения размером 1850х1500 миллиметров. Ожидается, что предприятие L8-1 обеспечит производство до 30 000 единиц такой продукции ежемесячно.


Изображение: 4pda.to

В годовом эквиваленте завод L8-1 позволит изготавливать до одного миллиона 55- и 65-дюймовых телевизоров. В рамках предприятия также будет расширено производство QD-OLED панелей размером 2500х2200 миллиметров.

По материалам 4PDA
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