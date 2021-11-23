Зеленский назвал самую удачную реформу в Украине за 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский назвал реформу инфраструктуры в Украине, которая сейчас продолжается, самой большой и удачной за 50 лет.
Об этом Глава государства сказал во время пресс-марафона.
В частности, по словам Владимира Зеленского, была запущена земельная и банковская реформы, а модернизацию инфраструктуры отмечают не только в Украине, но и в мире.
«Сегодня инфраструктурная реформа — самая большая и удачная за 50 лет. Считаю, что это большой прогресс. Мы измеряем успехи в строительстве и развитии страны в тысячах километров дорог. Не в одном мосту, когда мы гордимся, что, например, мост в Запорожье строится, а уже строится 150 мостов», — отметил Президент.
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Также Глава государства напомнил, что недавно удалось запустить украинского национального авиаперевозчика. Продолжается судебная реформа.
Кроме того, как отметил Владимир Зеленский, в Украине продолжается деолигархизация, одним из признаков которой является достижение доходности АО «Укрзализныця», государственных портов и международного аэропорта «Борисполь».
«Это деолигархизация, потому что мы понимаем, какие люди — и не только представители олигархов, а некоторые бывшие чиновники и некоторые бывшие служащие — были повсюду. Во всем, что принадлежит государству Украина, народу Украины, повсюду их „щупальца“. И сегодня у нас эти направления прибыльные», — подчеркнул Президент.
«К крупному бизнесу отношусь с уважением относительно рабочих мест, но очень важно, чтобы крупный бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа и политиков», — добавил он.
Владимир Зеленский также отметил, что из-за пандемии COVID-19 и энергетических вызовов общество обращает мало внимания на важные победы в других сферах, а у него как Президента не всегда хватает времени, чтобы все объяснять.
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