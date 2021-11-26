ТОП-3 лучших кнопочных телефонов 2021 года с двумя SIM-картами (фото)

Кнопочный телефон в 2021 году может стать действительно полезным гаджетом. Они хорошо пригодятся для работы и общения. Есть такие кнопочные смартфоны, которые под управлением Android OS. На них работают даже Google Maps, WhatsApp и даже YouTube. Сегодня мы представим вам ТОП-3 кнопочных смартфонов.
№1 – Xiaomi Qin 1S
Китайский смартфон работает на базе Mocor 5 OS. По сути, это тот самый Android 4.4 с упрощенным функционалом. Смартфон с легкостью поддерживает мессенджеры, ютуб и банковские приложения. Подключать наушники к Xiaomi Qin 1S можно с помощью Bluetooth. Телефон поддерживает 4G. Цена смартфона составляет 2000 гривен.
№2 – BQ 2400L Voice 20
Следующий смартфон также работает на базе Mocor 5 OS и имеет 4 Гб оперативной памяти. Смартфон точно подойдет для пользования мессенджерами. Цена гаджета составляет 1100 гривен.
№3 – Joys S14
Данный смартфон, как и два предыдущих, работает на версии Версия Mocor 5 OS. На смартфон можно скачать любую программу через APK-файл. На смартфоне можно включить радио даже без наушников. Самое приятное здесь – цена, всего 1000 гривен
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