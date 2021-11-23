Еврокомиссия рекомендует пускать в ЕС всех вакцинированных туристов из третьих стран

Европейская комиссия предложила рекомендации, согласно которым вакцинированным путешественникам из любых третьих стран будет разрешен въезд в страны Евросоюза.
Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на брифинге в Брюсселе.
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«У нас будут новые правила для путешествий в Европейский Союз из третьих стран с 1 марта. Сейчас у нас одни правила для необходимых поездок, когда люди в случае срочной необходимости всегда могут приехать в ЕС. Также сейчас у нас есть список стран, из которых разрешены несущественные поездки, то есть для путешествий, он насчитывает 20 стран. Но теперь мы перейдем от принципа списка стран к индивидуальному подходу. Это означает, что мы разрешим всем вакцинированным людям приезжать в ЕС», — сказала Йоханссон.
Еврокомиссар объяснила, что если человек привит признанными в ЕС вакцинами, он может в любой момент приехать в Евросоюз.
В случае вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, но не европейским регулятором, странам ЕС также рекомендуется впускать таких путешественников. Но эти путешественники должны будут сдать ПЦР-тест до или после приезда в страну.
«Люди, у которых есть сертификат, подтверждающий выздоровление после болезни, также могут приехать, сдав ПЦР-тест. Дети в возрасте до 18 лет могут приезжать с тестом», — сказала она.
С 10 января сертификат о вакцинации третьих стран будет признаваться, если с момента получения второй дозы прошло не более 9 месяцев, в противном случае необходимо получить дополнительную дозу.
«Если ваша вакцинация старше 9 месяцев по состоянию на 10 января, вы не можете приехать в ЕС из третьей страны без получения бустерной дозы», — уточнила Йоханссон.
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