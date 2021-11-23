Национальная авиакомпания UNA в следующем году будет летать по 16 направлениям

Новая украинская национальная авиакомпания Ukrainian National Airlines (UNA) начнет полеты в 2022 году с двух внутренних и 14 международных направлений.

Об этом рассказал консультант французской консалтинговой компании Aerogestion Патрис Фазье на брифинге 25 ноября.

«Полеты во внутреннем сообщении мы начнем в 2022 году с двух направлений. Затем в 2023 году мы откроем уже 8 направлений. До 2026 года внутренние рейсы будут покрывать 8 направлений и 7000 перелетов в год», — рассказал он.

Что касается среднемагистральных направлений, а именно региональной международной сети, перевозчик также начнет перелеты с 2022 года. Будут выполняться рейсы по 14 направлениям.

«В этом сегменте наш план на 2023−2026 годы — 37 пунктов назначения. В 2026 году в целом среднемагистральная сеть будет представлена более 15 тыс. перелетов в год», — уточнил Фазье.

Обслуживание дальнемагистральных международных рейсов начнется в 2023 году с одного направления.

«К 2026 году мы расширим сеть дальнемагистральных рейсов до 5. В этом сегменте к 2026 году мы намерены выйти на показатель 2100 рейсов в год», — добавил консультант.

По его словам, концепция флота еще находится на стадии ревизии. Однако он уточнил, что флот UNA должен быть сертифицирован EASA (Европейским агентством авиационной безопасности), FAA (Федеральным управлением гражданской авиации США) и украинскими авиационными властями.

«Во флоте будет 3 типа воздушных судов: узкофюзеляжные турбореактивные самолеты на 150−180 мест, турбопропы на 68−70 мест и дальнемагистральные джеты на 300−330 пассажиров. На 2022 год у нас планируются 3−5 самолетов. К 2023 году у нас будет 7−11 самолетов. В 2024 году у нас будет 12−17 самолетов. В 2025 году у нас будет 15−17 самолетов. В 2026 году планируем иметь 14−20 самолетов», — рассказал Фазье.

Относительно финансирования новой национальной авиакомпании, по словам представителя Aerogestion, в первый год работы ее бюджет составит 96 млн евро. На второй год работы — 50−60 млн евро.

Как сообщал Укринформ, Министерство инфраструктуры Украины в ходе форума «Большая стройка: авиация. Туризм» 25 ноября подписало меморандум с компанией Airbus о намерениях сотрудничества по созданию национального перевозчика.

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что новую государственную авиакомпанию Украины планируют назвать Украинские национальные авиалинии (UNA).