День финансов: меморандум Украины с МВФ, новая украинская авиакомпания, санкции за долги по коммуналке

В четверг, 25 ноября, расскажем о деталях продолжения программы МВФ с Украиной и украинской национальной авиакомпании.

Главное из меморандума Украины и МВФ. Международный валютный фонд опубликовал новый меморандум по программе Stand-by с Украиной. В рамках обновленной программы Киев взял на себя ряд обязательств, которые должен выполнить. В документе указаны 12 пунктов, 8 из которых нужно сделать до следующего просмотра программы, запланированного на начало марта 2022 года.

Также МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам фонда, среднегодовой курс гривны к доллару в 2021 году составит 27,32 грн/доллар (предыдущий прогноз – 27,52 грн/доллар). В 2022 году – 27,43 грн/доллар (предыдущий прогноз – 27,41 грн/доллар).

А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев объяснил, почему курс доллара начал меняться и стоит ли покупать сейчас валюту. Кроме того, он традиционно дает свой прогноз курса на неделю:

В Украине появилась новая авиакомпания. Сегодня президент Владимир Зеленский объявил о создании национального авиаперевозчика. Его создание будет начато официально уже сегодня. Перевозчик будет создан при участии европейской авиастроительной компании Airbus. Как добавил министр инфраструктуры Александр Кубраков, на создание национального авиаперевозчика в 2021 году предусмотрено бюджетное финансирование на уровне 0,5 млрд грн. Потребность на 2022 год – еще 2,5 млрд грн.

Кстати, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина в рамках реализации Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности до 2030 года вложит в развитие отрасли более 34 млрд грн.

+3% за долги по коммуналке. В «Киевтеплоэнерго» сообщили, что начинают начислять 3% годовых и инфляционные потери должникам, которые длительное время накапливают долг и отказываются реструктуризировать его. В компании отмечают, что значительное количество таких должников являются собственниками жилья в центре города и площадью 100 кв. м и более. Именно к таким потребителям будут применять санкции.

Помощь на бизнес. Как сообщили в Минсоцполитики, в следующем году безработные члены малообеспеченных семей смогут получать финансовую помощь на создание собственного бизнеса. На реализацию программы будет выделено из госбюджета около 100 млн грн. В министерстве дали детальную инструкцию, как получить помощь.

«Детские» отпуска для пап. Народные депутаты опубликовали законопроект, согласно которому мужчинам будет разрешено брать «детские» отпуска. Так, задачей проекта закона является выравнивание в правах работников женского и мужского пола, имеющих детей, а также родителей, не являющихся супругами, в их возможностях получения дополнительного отпуска для уделения большего внимания своим детям.

Кстати, Finance.ua решил разобраться, сколько сейчас нужно денег, чтобы родить ребенка и обеспечить комфорт маме и малышу. О том, как можно сэкономить семейный бюджет – рассказываем в новом материале: