День финансов: меморандум Украины с МВФ, новая украинская авиакомпания, санкции за долги по коммуналке

В четверг, 25 ноября, расскажем о деталях продолжения программы МВФ с Украиной и украинской национальной авиакомпании.
Главное из меморандума Украины и МВФ. Международный валютный фонд опубликовал новый меморандум по программе Stand-by с Украиной. В рамках обновленной программы Киев взял на себя ряд обязательств, которые должен выполнить. В документе указаны 12 пунктов, 8 из которых нужно сделать до следующего просмотра программы, запланированного на начало марта 2022 года.
А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев объяснил, почему курс доллара начал меняться и стоит ли покупать сейчас валюту. Кроме того, он традиционно дает свой прогноз курса на неделю:
В Украине появилась новая авиакомпания. Сегодня президент Владимир Зеленский объявил о создании национального авиаперевозчика. Его создание будет начато официально уже сегодня. Перевозчик будет создан при участии европейской авиастроительной компании Airbus. Как добавил министр инфраструктуры Александр Кубраков, на создание национального авиаперевозчика в 2021 году предусмотрено бюджетное финансирование на уровне 0,5 млрд грн. Потребность на 2022 год – еще 2,5 млрд грн.
+3% за долги по коммуналке. В «Киевтеплоэнерго» сообщили, что начинают начислять 3% годовых и инфляционные потери должникам, которые длительное время накапливают долг и отказываются реструктуризировать его. В компании отмечают, что значительное количество таких должников являются собственниками жилья в центре города и площадью 100 кв. м и более. Именно к таким потребителям будут применять санкции.
Помощь на бизнес. Как сообщили в Минсоцполитики, в следующем году безработные члены малообеспеченных семей смогут получать финансовую помощь на создание собственного бизнеса. На реализацию программы будет выделено из госбюджета около 100 млн грн. В министерстве дали детальную инструкцию, как получить помощь.
«Детские» отпуска для пап. Народные депутаты опубликовали законопроект, согласно которому мужчинам будет разрешено брать «детские» отпуска. Так, задачей проекта закона является выравнивание в правах работников женского и мужского пола, имеющих детей, а также родителей, не являющихся супругами, в их возможностях получения дополнительного отпуска для уделения большего внимания своим детям.
Кстати, Finance.ua решил разобраться, сколько сейчас нужно денег, чтобы родить ребенка и обеспечить комфорт маме и малышу. О том, как можно сэкономить семейный бюджет – рассказываем в новом материале:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Одноразовые пакеты в магазинах Украины сделают платными: названа сумма10 ч. назад - 4715 17
Зеленский объявил о создании новой авиакомпании6 ч. назад - 1291 16
Местные власти заявили о нехватке «льготного» газа для отопительного сезонаВчера, 11:46 - 1636 11
До конца 2021 года Украина будет иметь исторический уровень ВВП, - советник ЗеленскогоВчера, 21:30 - 1537 5
НБУ обнародует отчет о соблюдении требований финмониторинга во время налоговой амнистии8 ч. назад - 382 4
Одноразовые пакеты в магазинах Украины сделают платными: названа сумма10 ч. назад - 4715 17
Данилишин описал ситуацию на валютном рынке9 ч. назад - 2399
Кому в Украине платят 100 тыс. грн в месяц4 ч. назад - 1676 2
Определен самый важный банк мираВчера, 21:07 - 1622
Межбанк: почему курс доллара тестирует уровень в 27 гривенВчера, 18:38 - 1569 2
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристамиВчера, 11:10 - 117
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)Позавчера, 10:33 - 384
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1156 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1607 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3514 6