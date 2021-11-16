0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Львовщину оставили в «красной» зоне по просьбе ОГА

Львовщину оставили в «красной» зоне по просьбе ОГА

Департамент здравоохранения Львовской ОГА направил ходатайство в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС, чтобы область и в дальнейшем оставалась в красной зоне, поскольку эпидемическая ситуация пока еще не до конца стабильна.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

«Вопрос о выходе Львовщины из красной зоны был на повестке дня внеочередной государственной комиссии ТЭБ и ЧС, но учитывая то, что наши показатели хоть и действительно стали лучшими и позволяют нам выходить из этой зоны, однако мы имеем медленные тенденции и риски, что при выходе именно сейчас могут произойти ухудшения. Поэтому принято решение, что наша область остается в красной зоне по просьбе непосредственно Львовской государственной администрации», – сказал Чемерис.

По его словам, к этому вопросу в случае стабильной ситуации государственная комиссия ТЭБ и ЧС сможет вернуться на следующей неделе.

Как сообщал Укринформ, Львовщина попала в красную карантинную зону 30 октября. В связи с карантинными ограничениями, работу и посещение общественных заведений разрешили только полностью вакцинированным или при наличии отрицательного ПЦР-теста. А с 22 ноября такие же правила ввели и на проезд в пригородном общественном транспорте.

Как сообщалось, за все время в Львовской области COVID-19 подтвердили у 206 436 человек (из них за минувшие сутки – 1048). Умерших – 5359 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции – 174 411 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 384 404 человека (из них в минувшие сутки -16943), выздоровело – 2 852 452 человека, летальных случаев – 83 541.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.