Львовщину оставили в «красной» зоне по просьбе ОГА

Департамент здравоохранения Львовской ОГА направил ходатайство в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС, чтобы область и в дальнейшем оставалась в красной зоне, поскольку эпидемическая ситуация пока еще не до конца стабильна.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

«Вопрос о выходе Львовщины из красной зоны был на повестке дня внеочередной государственной комиссии ТЭБ и ЧС, но учитывая то, что наши показатели хоть и действительно стали лучшими и позволяют нам выходить из этой зоны, однако мы имеем медленные тенденции и риски, что при выходе именно сейчас могут произойти ухудшения. Поэтому принято решение, что наша область остается в красной зоне по просьбе непосредственно Львовской государственной администрации», – сказал Чемерис.

По его словам, к этому вопросу в случае стабильной ситуации государственная комиссия ТЭБ и ЧС сможет вернуться на следующей неделе.

Как сообщал Укринформ, Львовщина попала в красную карантинную зону 30 октября. В связи с карантинными ограничениями, работу и посещение общественных заведений разрешили только полностью вакцинированным или при наличии отрицательного ПЦР-теста. А с 22 ноября такие же правила ввели и на проезд в пригородном общественном транспорте.

Как сообщалось, за все время в Львовской области COVID-19 подтвердили у 206 436 человек (из них за минувшие сутки – 1048). Умерших – 5359 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции – 174 411 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 384 404 человека (из них в минувшие сутки -16943), выздоровело – 2 852 452 человека, летальных случаев – 83 541.