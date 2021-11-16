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Должникам за коммуналку начинают начислять проценты

Должникам за коммуналку начинают начислять проценты

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал, что «Киевтеплоэнерго» начинает начислять 3% годовых и инфляционные потери должникам, которые длительное время накапливают долг и отказываются реструктуризировать его.

«Существует категория граждан, которые сознательно накапливают задолженность и не осуществляют ее рекструктуризацию, нарушая действующее законодательство. При этом значительное количество таких должников являются собственниками жилья в центре города и площадью 100 кв. м и более. Именно к таким потребителям, которые имеют длительный срок задолженности, с лета текущего года коммунальное предприятие „Киевтеплоэнерго“ вынуждено применять санкции — начисление 3% годовых и инфляционных потерь», — сказано в сообщении.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Как пояснили в компании, такие механизмы применяются в соответствии с нормами действующего законодательства и из соображений социальной справедливости в отношении потребителей, которые регулярно, вовремя и в полном объеме платят за потребленные услуги.

При этом предприятие изначально информирует граждан о существующих способах урегулирования вопроса задолженности, в частности, о механизме рассрочки долга.

«В соответствии с нормами ст. 625 Г К Украины должник, который просрочил выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом», — сообщили в «Киевтеплоэнерго».

Однако там обратили внимание на то, что проценты и инфляционная составляющая долга, предусмотренные ст. 625 Г К Украины, не являются штрафными санкциями (пеня/неустойка).

Потребители, которые полностью погашают задолженность за услуги по ЦО и ГВС, в следующем расчетном периоде уже не получат начислений 3% годовых и инфляционных потерь.

Возможность реструктуризации долгов:

  • существует действенный способ урегулирования вопроса задолженности путем заключения соглашения по реструктуризации задолженности на определенный срок, который согласовывается на этапе формирования указанного соглашения;
  • после подписания соглашения реструктуризации долга, начисление 3% годовых и инфляционных потерь отменяются.

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По материалам Finance.UA
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