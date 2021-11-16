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Украина до 2030 года вложит в развитие авиастроения 34 миллиарда – Шмыгаль

Украина до 2030 года вложит в развитие авиастроения 34 миллиарда – Шмыгаль

Украина в рамках реализации Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности до 2030 года вложит в развитие отрасли более 34 млрд грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время выступления на инфраструктурном форуме, где обсуждают будущее украинской авиации и туризма в рамках «Большой стройки».

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«Развитие собственного авиастроения. У нас есть стратегический документ с довольно сложным бюрократическим названием „Государственная целевая научно-техническая программа развития авиационной промышленности на 2021−2030 годы“. Это приложение содержит очень важную продуманную дорожную карту с элементами наилучшего мирового опыта по развитию авиастроения. Предполагается, что общий объем инвестиций в эти годы составит более 34 млрд грн собственно в развитие украинского авиастроения», — сказал Шмыгаль.

По его словам, почти 45 высокотехнологичных предприятий авиастроения до 1 января 2025 года получили налоговые льготы, в частности освобождение от налогообложения прибыли, уплаты налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога, ввозной пошлины на высокотехнологичное оборудование. И это, по мнению премьер-министра, также будет способствовать развитию отрасли.

Он отметил, что общие инвестиции государства в инфраструктурные проекты в 2021 году составили 3,4 млрд грн.

«В этом году 1,4 млрд грн — это строительство аэропорта в Днепре, 700 млн — это аэропорт в Одессе, более 600 млн — это аэропорт в Виннице, 500 млн — это херсонский аэропорт», — уточнил Шмыгаль.

Премьер напомнил, что в среду, 24 ноября, Кабинет Министров увеличил размер уставного капитала ГП «Международный аэропорт „Борисполь“» и утвердил порядок использования бюджетных средств для его пополнения, с целью строительства нового терминала аэропорта. Он заверил, что это последний шаг в направлении развития аэропорта.

Он добавил, что в среду провел совещание по развитию внутренних авиаперевозок, на котором речь шла о том, что авиапутешествия по Украине должны стать доступнее, поскольку это будет способствовать развитию внутреннего туризма и стимулировать экономику. Во исполнение закона правительство одобрило порядок использования 104 млн грн, предусмотренных в бюджете для возмещения расходов украинских авиаперевозчиков во время пандемии COVID-19. Это решение позволит отечественным авиаперевозчикам подать до 10 декабря этого года заявки Министерству инфраструктуры для получения соответствующих компенсаций. По итогам совещания премьер-министр дал задание Мининфраструктуры проработать и предоставить предложения удешевления билетов на внутренние авиаперевозки.

По материалам Укринформ
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