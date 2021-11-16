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Минздрав Турции подал заявку на одобрение отечественной вакцины Turkovac

Минздрав Турции подал заявку на одобрение отечественной вакцины Turkovac

Сегодня, 25 ноября Министерство здравоохранения Турции подало заявку на одобрение применения отечественной вакцины Turkovac. Сейчас завершается последняя фаза клинических испытаний препарата.

«Наша вакцина была передана в агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции (TITCK). Мы надеемся, что вакцина будет широко применяться до конца этого года и принесет пользу как нашей стране, так и всему миру», — заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Известно, что инактивированная вакцина Turkovac, совместно разработана Министерством здравоохранения Турции, Турецким институтом здравоохранения и Университетом Эрджиес.

В частности, уже было завершено проведение 1 и 2 фазы клинических испытаний в стране, а исследование 3-й фазы также близится к завершению.

По материалам РБК-Украина
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