Минздрав Турции подал заявку на одобрение отечественной вакцины Turkovac

Сегодня, 25 ноября Министерство здравоохранения Турции подало заявку на одобрение применения отечественной вакцины Turkovac. Сейчас завершается последняя фаза клинических испытаний препарата.
«Наша вакцина была передана в агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции (TITCK). Мы надеемся, что вакцина будет широко применяться до конца этого года и принесет пользу как нашей стране, так и всему миру», — заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.
Известно, что инактивированная вакцина Turkovac, совместно разработана Министерством здравоохранения Турции, Турецким институтом здравоохранения и Университетом Эрджиес.
В частности, уже было завершено проведение 1 и 2 фазы клинических испытаний в стране, а исследование 3-й фазы также близится к завершению.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объявил о создании новой авиакомпании11 ч. назад - 1606 20
Одноразовые пакеты в магазинах Украины сделают платными: названа сумма15 ч. назад - 6603 18
До конца 2021 года Украина будет иметь исторический уровень ВВП, - советник ЗеленскогоВчера, 21:30 - 1762 7
Скончался бывший мер Киева Омельченко5 ч. назад - 564 4
Украина до 2030 года вложит в развитие авиастроения 34 миллиарда – Шмыгаль6 ч. назад - 225 4
Одноразовые пакеты в магазинах Украины сделают платными: названа сумма15 ч. назад - 6603 18
Данилишин описал ситуацию на валютном рынке14 ч. назад - 2710
Должникам за коммуналку начинают начислять проценты7 ч. назад - 2603 4
Кому в Украине платят 100 тыс. грн в месяц9 ч. назад - 2291 2
Как изменится курс гривны к доллару к 2026 году: прогноз МВФ10 ч. назад - 1838
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристамиВчера, 11:10 - 123
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)Позавчера, 10:33 - 399
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1169 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1617 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3528 6