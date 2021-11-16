Зеленский объявил о создании новой авиакомпании

Президент Владимир Зеленский в четверг, 25 ноября, объявил о создании национального авиаперевозчика.

«От обещаний переходим к практической реализации — это наш национальный авиаперевозчик. Его создание будет начато официально уже сегодня», — заявил Зеленский на форуме по программе крупного строительства.

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Он уточнил, что перевозчик будет создан при участии европейской авиастроительной компании Airbus.

По словам президента, Украина готова инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к объединенным проектам в авиастроении.

Украина также получила подтверждение экономической целесообразности создания национального авиаперевозчика от французских консультантов.

Он добавил, что реализация проекта будет иметь целью не только увеличение прибыли и пассажиропотока, но и повышение имиджа и престижа Украины.

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, на создание национального авиаперевозчика в 2021 году предусмотрено бюджетное финансирование на уровне 0,5 млрд грн. Потребность на 2022 год – еще 2,5 млрд грн.

Напомним, в мае этого года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что глава Мининфраструктуры Александр Кубраков получил задание ускорить процесс переговоров и работы для создания национального авиаперевозчика.

В августе Зеленский провел встречу с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше, во время которой стороны обсудили оптимальные модели создания национального авиаперевозчика Украины.