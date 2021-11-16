Украина обязалась перед МВФ до конца года вакцинировать минимум 17 млн человек

Украинские власти нацелены к концу 2021 года довести уровень вакцинации от Covid-19 в Украине минимум до 17 млн человек. Это прописано в новом меморандуме с Международным валютным фондом в рамках программы stand-by.
В свою очередь МВФ отметил низкий уровень вакцинации в стране. И это – один из рисков для скорейшего восстановления экономики Украины.
По последним данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привиты более 13 млн человек (по меньшей мере один раз), из которых две дозы получили уже свыше 10,2 млн человек.
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