Украина обязалась перед МВФ до конца года вакцинировать минимум 17 млн человек

Украинские власти нацелены к концу 2021 года довести уровень вакцинации от Covid-19 в Украине минимум до 17 млн человек. Это прописано в новом меморандуме с Международным валютным фондом в рамках программы stand-by.

В свою очередь МВФ отметил низкий уровень вакцинации в стране. И это – один из рисков для скорейшего восстановления экономики Украины.

По последним данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привиты более 13 млн человек (по меньшей мере один раз), из которых две дозы получили уже свыше 10,2 млн человек.