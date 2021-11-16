MasterCard снижает карточную комиссию уже с 26 ноября

С 26 ноября международная платежная система (МПС) MasterCard снижает комиссию интерчейндж до 1,2%.

Это следует из информационного сообщения МПС, отправленного отечественным банкам.

В дальнейшем ожидается снижение:

до 1% – с 1 июля 2022 года;

до 0,9% – с 1 июля 2023 года.

Для карточных расчетов с торговцами автомобилями и недвижимостью вводится «потолок» в 500 грн за транзакцию.

Интерчейндж – это карточная комиссия, которую получает эмитент карты с каждой транзакции, совершенной с ее помощью.

Как известно, весной парламентарии пытались принять закон, который предусматривает административное ограничение карточных комиссий.

В частности, депутаты инициировали снижение комиссии за услуги банка-эквайера до 0,5−1,4% и комиссии интерчейндж для банка-эмитента — до 0,3−0,9%.

2 апреля 2021 года три банка, которые работают в сфере эквайринга — Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль обратились в парламент, НБУ, Кабмин и к бизнесу с совместным заявлением. Банки заявили, что снизят комиссию интерчейнджа к 2023 г.

В мае Нацбанк подписал меморандум с Visa и Mastercard. Документ предусматривает постепенное снижение комиссии интерчейнджа.