MasterCard снижает карточную комиссию уже с 26 ноября

С 26 ноября международная платежная система (МПС) MasterCard снижает комиссию интерчейндж до 1,2%.
Это следует из информационного сообщения МПС, отправленного отечественным банкам.
В дальнейшем ожидается снижение:
Для карточных расчетов с торговцами автомобилями и недвижимостью вводится «потолок» в 500 грн за транзакцию.
Интерчейндж – это карточная комиссия, которую получает эмитент карты с каждой транзакции, совершенной с ее помощью.
Как известно, весной парламентарии пытались принять закон, который предусматривает административное ограничение карточных комиссий.
В частности, депутаты инициировали снижение комиссии за услуги банка-эквайера до 0,5−1,4% и комиссии интерчейндж для банка-эмитента — до 0,3−0,9%.
2 апреля 2021 года три банка, которые работают в сфере эквайринга — Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль обратились в парламент, НБУ, Кабмин и к бизнесу с совместным заявлением. Банки заявили, что снизят комиссию интерчейнджа к 2023 г.
В мае Нацбанк подписал меморандум с Visa и Mastercard. Документ предусматривает постепенное снижение комиссии интерчейнджа.
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