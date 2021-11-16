Израиль ослабил условия въезда для граждан и туристов, возвращающихся из-за рубежа

В Израиле во время телефонного голосования члены министерской комиссии по борьбе с коронавирусом утвердили новое послабление для туристов и израильтян, возвращающихся из зарубежных поездок.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Как отмечается, те, кто въезжает в Израиль, смогут выбирать между тестом на антиген, который проводится за 24 часа до вылета, и ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до поездки.

Стоит отметить, что тест на антиген стоит намного дешевле ПЦР-теста.

Те, кто выбрал “быструю проверку” на антиген, должны будут ее сделать в сертифицированной лаборатории, результаты “домашних” тестов приниматься не будут.

Требование о проведении ПЦР-теста после приземления в Израиле остается в силе.

Введение этого послабления рекомендовали специалисты Минздрава.

Ранее медики Израиля начали кампанию вакцинации против коронавируса детей от 5 до 11 лет вакциной производства Pfizer/BioNTech.