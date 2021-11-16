Израиль ослабил условия въезда для граждан и туристов, возвращающихся из-за рубежа

В Израиле во время телефонного голосования члены министерской комиссии по борьбе с коронавирусом утвердили новое послабление для туристов и израильтян, возвращающихся из зарубежных поездок.
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Как отмечается, те, кто въезжает в Израиль, смогут выбирать между тестом на антиген, который проводится за 24 часа до вылета, и ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до поездки.
Стоит отметить, что тест на антиген стоит намного дешевле ПЦР-теста.
Те, кто выбрал “быструю проверку” на антиген, должны будут ее сделать в сертифицированной лаборатории, результаты “домашних” тестов приниматься не будут.
Требование о проведении ПЦР-теста после приземления в Израиле остается в силе.
Введение этого послабления рекомендовали специалисты Минздрава.
Ранее медики Израиля начали кампанию вакцинации против коронавируса детей от 5 до 11 лет вакциной производства Pfizer/BioNTech.
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