Владельцы еврономеров кинулись искать «атошников», на которых могут оформить свои авто

Стартовали первые растаможки еврономеров на «атошников» — им уже не грозят штрафы и рейды таможенников с патрульной полицией.

Водители, которые не успели легализовать свои авто в отведенный законом период (до 10 ноября), сейчас платят деньги участникам боевых действий (УБД, участники ООС), чтобы те помогли им в этом процессе. У УБД сроки для льготной растаможи несколько дольше — до 8 февраля 2022 года.

Как заявляют в ОО «Авто Евро Сила», это поможет пересесть людям на украинские номера и таким образом защититься собственникам таких авто от штрафов в 170 тыс. грн. Но есть в этом процессе и некоторые проблемы, говорят в АЕС.

Исполнительные производства на УБД (кредиты, алименты, банальные штрафы за нарушение ПДД) — это то, что напрямую влияет на возможность растаможить авто с помощью военного.

Если у «атошника» есть такие долги, то после того, как евробляху растаможат и захотят поставить на учет, это авто просто могут забрать за долги — то есть конфискуют.

Еще одна категория проблем — когда военный помогает растаможить авто, но исчезает и не переоформляет такую машину непосредственно на водителя евробляхи — это уже откровенное мошенничество. Тут «атошник» даже может заявить свои права на авто, и по закону будет прав.

Для перестраховки владельцам еврономеров советуют заключать договор, в котором необходимо прописать обязательную передачу машины после растаможки водителю. И по возможности — обращаться к друзьям и знакомым с УБД, к которым есть доверие.