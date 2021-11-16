Украина пообещала МВФ не вводить налог на выведенный капитал

В меморандуме об экономической и финансовой политике, который Украина заключила с Международным валютным фондом после последнего пересмотра кредитной программы, власти обязались не заменять налог на прибыль налогом на выведенный капитал.
Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на сайте МВФ.
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«После детального технического изучения, мы не будем совершать шаги по замене действующего налога на прибыль предприятий налогом на распределенную прибыль или налогом на выведенный капитал», — говорится в обязательствах государства перед фондом.
Кроме этого, украинские власти обязались не расширять критерии соответствия упрощенной системе налогообложения, а также начать бороться со злоупотреблением этой системой для уклонения от уплаты налогов.
Также Украина пообещала МВФ не вводить никаких новых налоговых преференций и информировать своих граждан о стоимости действующих освобождений от налогообложения.
Отметим, что введение налога на выведенный капитал было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского.
Концепция этого налога предусматривает отказ от традиционной системы налогообложения прибылей (когда облагается налогом разница между доходами и расходами предприятия).
Вместо этого, авторы концепции предлагают платить налоги с той суммы, которую предприятие направит своим владельцам в виде дивидендов или приравненных к ним платежей.
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