Киев выпускает облигации еще на 800 миллионов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала выпуск внутренних облигаций Киевского городского совета серий «O» и «N» по 400 миллионов гривен каждая.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Номинальная стоимость облигаций — 10 тыс. грн, их количество в каждой серии — 40 тыс. штук, размещение обеих серий пройдет на фондовой бирже ПФТС с 6 по 8 декабря нынешнего года.
Погашение облигаций серии «А» запланировано с 31 августа по 2 сентября 2026 года, серии «N» — с 1 по 3 сентября 2025 года.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 4 ноября зарегистрировала выпуск внутренних облигаций Киевского горсовета серии «М» на 300 млн грн.
Согласно решению Киевсовета от 24 июня, Киев планирует привлечь 1,1 млрд грн через эмиссию облигаций внутреннего займа тремя выпусками: серия «М» — 300 млн грн, серии «N» и «О» — по 400 млн грн.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило будущему выпуску ожидаемый долгосрочный рейтинг «B (EXP)».
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