Физлица держат на депозитах более 600 млрд грн, — Фонд гарантирования

По состоянию на 1 ноября 2021 года общая сумма вкладов физлиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 629,36 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало ноября 2021 года:
Отметим, что при проведении выплат по вкладам в инвалюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Нацбанком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 241,92 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 ноября 2021 года составила 60,9 млрд грн (9,7% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
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