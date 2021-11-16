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Физлица держат на депозитах более 600 млрд грн, — Фонд гарантирования

Физлица держат на депозитах более 600 млрд грн, — Фонд гарантирования

По состоянию на 1 ноября 2021 года общая сумма вкладов физлиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 629,36 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало ноября 2021 года:

  • вклады в национальной валюте – 385,84 млрд грн;
  • вклады в иностранной валюте – 243,52 млрд грн.

Отметим, что при проведении выплат по вкладам в инвалюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Нацбанком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

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Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 241,92 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 ноября 2021 года составила 60,9 млрд грн (9,7% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

Справка Finance.ua:

  • ФЛП не обязательно иметь банковский счет. Однако, если предпринимательская деятельность требует наличия такого счета для хранения средств и проведения банковских операций, предприниматель имеет право открыть его в любом банке Украины. Об особенностях открытия депозита ФЛПами мы писали по ссылке;
  • в ФГВФЛ дали несколько советов относительно того, на что следует обратить внимание, подписывая договор банковского счета. В первую очередь следует внимательно ознакомиться с тарифами банка и порядком их изменения;
  • по состоянию на 1 ноября 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 70 банков.
По материалам Finance.UA
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