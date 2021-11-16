С начала года количество «касс в смартфоне» увеличилось вдвое

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что количество программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) с начала года выросла в Украине вдвое — с 67,6 тыс. к 143,6 тыс. При этом численность обычных кассовых аппаратов — около 300 тыс. — за тот же период практически не изменилась: +1,34%.
Как свидетельствуют данные платформы Опендатабот, в соответствии с количеством «касс в смартфонах» увеличился и процент электронных чеков в общем количестве транзакций. Еще в январе таких чеков было 5%, а уже за три квартала их доля выросла до 10%.
График: Опендатабот
О введении РРО. Возможность применять обычный смартфон в качестве кассового аппарата украинские предприниматели получили в 2020 году. На самом деле фискализация ФЛП, то есть обязательная фиксация расчетных операций между предпринимателем и клиентом через регистратор расчетных операций (РРО) — предусматривалась еще законом 2014-го года. Но техническое воплощение растянулось на долгий период, и только теперь нашелся способ вести отчетность, не обязывая предпринимателей покупать дорогие кассовые аппараты.
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С 1 января 2022 года ФЛП 2−4 групп, которые работают на едином налоге, начнут фиксировать свои расчетные операции в обязательном порядке.
Для чего это необходимо. Считается, что так контролирующие органы смогут выявить крупные компании, которые действуют под маской ФЛП для уклонения от налогов. От фискализации будет выигрывать и государство, и потребитель, который без чека не может при необходимости даже доказать факт покупки.
Как сообщает Родион Ерошек, CEO и соучредитель компании по автоматизации заведений Poster, для малого и среднего бизнеса программные регистраторы — это более простой способ соответствовать законодательным требованиям. Классические РРО — кнопочные кассовые аппараты или фискальные принтеры — требуют значительных инвестиций. Одно устройство стоит от 4000 до 20 000 грн, а обслуживание — 200−300 грн в месяц. Программное РРО с такими же функциями будет стоить всего 100−200 грн в месяц.
«Больше половины нефискализированного малого бизнеса в сфере HoReCa — включая маленькие кофейни и фастфуд на вынос — до сих пор ведут учет продаж в Excel или „на бумажке“. Такие заведения могут воспринять законодательные требования как возможность для апгрейда и подключить ПРРО сразу в связи с системами автоматизации бизнеса. Часть предпринимателей все еще надеются, что в закон внесут изменения, продлят тестовый период либо фискализация их вовсе не коснется. Вторая часть — будет, как всегда, подключаться в последний момент. Скорее всего, мы увидим массовые регистрации программных регистраторов в декабре-январе», — добавил он.
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