Аренда жилья в Киеве: во сколько обойдется снять квартиру в разных районах

В октябре 2021 года рынок аренды квартир в Киеве вошел в период стагнации, который продлится до февраля-марта 2022 года, пишет budport.

Цены. Незначительное подорожание произошло в основном за счет двухкомнатных квартир, стоимость квадратного метра в которых составила $11. “Однушки” по-прежнему стоят $12/кв. м, а “трешки” – $10/кв.м, сообщает профильный интернет-ресурс.

Медианная цена “квадрата” в октябре выросла на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, до $11.

Стоимость по районам. Традиционно самым дорогим районом столицы является Печерский. Медианная стоимость аренды в центре составляет $1134 за объект или $16 за кв. м. На втором месте – Шевченковский – $898 за квартиру ($13/кв.м).

В целом рынок аренды в октябре распределился следующим образом:

45% от общего количества сосредоточено в категории однокомнатных квартир;

37% – предложения по двухкомнатным квартирам;

15% – трехкомнатным;

3% – многокомнатным квартирам.

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Эксперты отмечают, что сбалансированность спроса и предложения – одна из особенностей рынка аренды Киева. В октябре сформировался незначительный профицит двухкомнатных и дефицит трехкомнатных квартир. 45% спроса и предложения – однокомнатные квартиры.

В целом до окончания новогодних праздников прогнозируется затишье на рынке, однако результатом усиленного карантина может стать некое снижение цен в следующем месяце.

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