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Подрядчика метро в Киеве уличили в финансовой афере

Подрядчика метро в Киеве уличили в финансовой афере

Киевская прокуратура через суд требует взыскать 183 млн грн с подрядчика строительства ветки метро до жилого массива Виноградарь.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, подрядчику были перечислены бюджетные средства в качестве аванса, но подрядчик использовал часть средств не по назначению и разместил более 1,5 млрд грн на депозитные счета в банке, получив с них в течение 2019 года 139,1 млн грн процентов.

В прокуратуре отметили, что подрядчик не имел права использовать средства не по назначению.

В связи с этим прокуратура требует через суд взыскать с подрядчика в пользу Киевгорсовета и КП Киевский метрополитен 139,1 млн грн, полученных от процентов на бюджетные средства, а также 44,4 млн грн процентов за безосновательное хранение и пользование бюджетными средствами.

Отметим, что метро на Виноградарь обещали открыть уже в конце 2021 года, но Киевметрострой добивается через суд отсрочки завершения работ на 2023 год.

По материалам Корреспондент.net
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