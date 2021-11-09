Vivo Y74s получил 50 Мп камеру и быструю зарядку

Новый смартфон Vivo Y74s построен на базе однокристальной системы Dimensity 810 и имеет 50-мегапиксельную камеру на задней панели, а также поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Его анонс состоялся сегодня, 22 ноября.
Телефон получил 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 2.2. Также есть слот MicroSD, поддерживающий карты памяти емкостью до 1 ТБ. 6,58-дюймовый ЖК-экран поддерживает частоту обновления 60 Гц, а также частоту дискретизации 180 Гц. Разрешение составляет 1080p+ при соотношении сторон 20:9, контрастность составляет 1500:1. Телефон работает под управлением OriginOS 1.0 на базе ОС Android 11.
Кроме 50-мегапиксельной основной камеры установлена 2-мегапиксельная дополнительная. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4100 мА*ч, два слота для SIM-карт, разъем для наушников 3,5 мм. Есть поддержка aptX HD и LDAC (через Bluetooth 5.1), а также сканер отпечатков пальцев, установленный сбоку.
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