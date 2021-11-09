В Украине состоялось уже более тысячи земельных аукционов

Количество земельных аукционов, объявленных в системе Прозорро.Продажи, достигло отметки в 1009, из них за последнюю неделю – почти 290. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, где активно продают землю.
Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, в течение ноября уже успешно состоялось 57 земельных торгов. А стоимость всех лотов в системе достигает 342 млн грн.
На сегодня объявлено 693 аукциона по аренде общей стоимостью 25 млн грн. Общая площадь этих земельных участков – 4 827 га.
Абсолютным лидером по количеству аукционов является Одесщина. Здесь организовано 188 аукционов. Также в топе областей – Киевская, Черкасская, Сумская и Закарпатская области.
Аукционов по отчуждению земли состоянием на сегодня объявлено 317. Все лоты оцениваются в 317 млн грн. Общая площадь земельных участков – почти 380 га.
В топе по объявленной стоимости земельных участков Киевщина, Закарпатье, Львовщина, Одесщина, Хмельнитчина.
В торгах уже приняли участие 176 участников. Финальная стоимость лота увеличивается от стартовой цены, как правило, на 270%.
Кроме того, уже завершены и полностью подписаны все документы по первому земельному аукциону – участник оплатил лот, договор подписан.
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