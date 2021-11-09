По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (63,694 млн грн и 42,982 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (54 и 42), максимальный курс продажи доллара 30,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,03-27,04 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 96 активные заявки по доллару на сумму 105,576 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,7777 – 79 797

26,9800 – 120 000

26,9700 – 120 000

26,9700 – 72 222

26,9700 – 57 777

26,9700 – 25 555

26,9700 – 37 777

26,9700 – 63 336

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,9500 – 10 001

26,9700 – 30 000

26,9700 – 20 000

26,9700 – 10 000

26,9700 – 55 555

26,9800 – 10 000

26,9900 – 40 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0611 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9724 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua