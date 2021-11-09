ПриватБанк принял меры для вручения кипрского иска Игорю Коломойскому в Украине

Как указывает пресс-служба банка, 18 декабря 2019 года ПриватБанк обратился в Окружной суд г. Лимасола (Кипр) с иском против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также бывшего должностного лица ПриватБанка Тимура Новикова, и двух кипрских компаний — PrimeCap Cyprus Limited и Duxton Holdings Limited, которые, как заявляет ПриватБанк, принадлежат и/или подконтрольны И. Коломойскому и Г. Боголюбову.

Предметом кипрского иска является возмещение ущерба в размере 5,5 млрд долл. США в связи с двумя категориями незаконных финансовых операций, которые имеют все признаки мошенничества и отмывания средств и которые были реализованы под руководством И. Коломойского и Г. Боголюбова при содействии других ответчиков.

19 ноября 2021 года ПриватБанк опубликовал сообщение во всеукраинских газетах «Голос Украины», «День» и «Факты и комментарии» во исполнение приказа кипрского суда от 15 июня 2021 года и в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских или коммерческих делах.

Согласно кипрскому законодательству, публикация таких сообщений в печатных средствах массовой информации Украины является доказательством вручения И. Коломойскому иска, инициированного ПриватБанком на Кипре.