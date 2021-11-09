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НБУ разработал дополнительные требования к коллекторам

НБУ разработал дополнительные требования к коллекторам

Национальный банк разработал и предлагает к обсуждению дополнительные требования по взаимодействию с потребителями финансовых услуг и другими лицами в ходе урегулирования просроченной задолженности.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал о дополнительных требованиях по этичному поведению коллекторов.

НБУ ведет надзор за соблюдением кредитором, новым кредитором и коллекторской компанией установленных законодательством требований по защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе и требований по взаимодействию в ходе урегулирования просроченной задолженности. Это предусмотрено статьей 26 Закона Украины “О потребительском кредитовании”.

При подготовке дополнительных требований НБУ использовал результаты анализа обращений потребителей финансовых услуг, которые содержат факты нарушения их прав и требований украинского законодательства.

Цель документа — обеспечить ответственное отношение финансовых учреждений и коллекторских компаний ко всем категориям потребителей финансовых услуг, а также предотвратить нарушение их прав в ходе урегулирования просроченной задолженности.

В настоящее время “коллекторский” закон устанавливает целый перечень запретов и четко регламентирует работу лиц, занимающихся взысканием проблемной задолженности. Однако, из обращений потребителей становится понятно, что этот документ не может на все 100% предотвратить нарушение прав.

Дополнительно к закону предлагают исключить случаи:

  • анонимного взаимодействия или такого, при котором коллектор предоставляет ложную информацию о себе;
  • когда потребитель не может услышать всю необходимую информацию из-за ненадлежащего качества связи;
  • использование коллектором грубого или повышенного тона;
  • введение коллектором потребителя в заблуждение (например, о невозможности реструктуризации долга);
  • нанесение на почтовый конверт отметки, идентифицирующей его как письмо должнику и пр.

Отметим, что обсуждение требований продлится до 22 декабря 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • по результатам опроса Finance.ua читателей, имели ли они когда-нибудь дело с коллекторами, 10% опрошенных заявили, что имели дело с коллекторской компанией из-за своих долгов. Почти четверти наших респондентов (23%) звонили или наведывались к ним домой. Такая ситуация сложилась из-за непогашенных кредитов знакомых или родственников.
  • еще 27% рассказали, что имели дело с коллекторами, хотя даже не знали тех людей, кто не вернул кредит, и тем более не были их поручителями; 40% ответили, что коллекторы не беспокоили их ни разу.

Что делать, если донимают коллекторы?

По материалам Finance.UA
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