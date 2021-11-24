Украинцев ждет перерасчет зарплат: кем выгодно работать

В Украине в 2022-м минимальную зарплату повысят всего на 3%, тогда как средняя может увеличиться почти на 20%. Рассчитывать на ощутимую прибавку стоит далеко не всем работающим.

В среднем доходы работающих украинцев могут увеличиться на 20%, рассказывает основатель компании Performance Managment Сергей Сароян. Но здесь надо понимать три фактора:

зарплаты в разных сферах будут расти неравномерно;

часть роста «съест» инфляция;

некоторые украинцы останутся без повышения.

Сароян прогнозирует рост заработных плат среди ИТ-шников (они традиционно находятся среди лидеров по уровню окладов). Также возможно повышение зарплат в продажах, поскольку их доход напрямую связан с ценами на товары и услуги, а они будут расти. Кроме того, из-за дефицита могут увеличиться доходы и специалистов рабочих специальностей.

Экс-министр соцполитики Андрей Рева считает, что реальный размер минималки из-за подорожания коммуналки и цен на продукты должен достигать около 9 тыс. грн. «Мы не просто могли бы повысить ее больше, но и обязаны это сделать. Тарифы увеличились на 35%. На продукты питания также растут цены», — говорит политик.

На какие специальности наибольший спрос? Среди официально безработных в крупных городах большинство — с высшим образованием. Ежегодно количество выпускников гуманитарных вузов растет, однако в то же время на рынке труда катастрофически не хватает слесарей, сантехников, машинистов. Главная причина — они, в отличие от юристов, филологов, журналистов, могут переехать практически в любую страну ЕС и там работать по профессии. Как результат, на внутреннем рынке труда не хватает рабочих, а соседние страны компенсируют свой дефицит за счет украинцев.

Аналитики OLX. Работа подсчитали средние зарплаты среди востребованных в Украине рабочих специалистов. Как оказалось, фасадник (занимается утеплением фасадов) может зарабатывать 33 тыс. грн, а каменщики и штукатуры в среднем получают около 30 тыс. Плиточники могут рассчитывать на 27,5 тыс. грн.

И это при том, что средняя зарплата по стране (данные Госстата составляет чуть более 14 тыс. грн. Меньше всего получают в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице — 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).