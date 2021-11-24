В Украине усилят контроль за проверкой COVID-сертификатов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Национальной полиции, что в Украине продолжаются проверки соблюдения карантинных правил и выявление поддельных COVID-документов.
К рейдам привлечено 14 тысяч личного состава. Так, за прошедшую неделю были направлены документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений.
В работе находятся еще несколько десятков дел. На прошлой неделе также проведено 13 обысков в туристических агентствах.
По итогам совещания было дано задание соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос усиления контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов.
Отметим, что в Украине подлинность сертификатов вакцинации проверяется с помощью сканирования QR-кодов (соответствующее программное обеспечение разработали для планшетов полицейских).
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