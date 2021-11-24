В Украине усилят контроль за проверкой COVID-сертификатов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Национальной полиции, что в Украине продолжаются проверки соблюдения карантинных правил и выявление поддельных COVID-документов.

К рейдам привлечено 14 тысяч личного состава. Так, за прошедшую неделю были направлены документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений.

В работе находятся еще несколько десятков дел. На прошлой неделе также проведено 13 обысков в туристических агентствах.

По итогам совещания было дано задание соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос усиления контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов.

Отметим, что в Украине подлинность сертификатов вакцинации проверяется с помощью сканирования QR-кодов (соответствующее программное обеспечение разработали для планшетов полицейских).

Справка Finance.ua

проверять COVID -сертификаты в стране начали с 21 октября. На это полномочия имеют: сотрудники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также патрульная полиция;