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В Украине усилят контроль за проверкой COVID-сертификатов

В Украине усилят контроль за проверкой COVID-сертификатов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Национальной полиции, что в Украине продолжаются проверки соблюдения карантинных правил и выявление поддельных COVID-документов.

К рейдам привлечено 14 тысяч личного состава. Так, за прошедшую неделю были направлены документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений.

В работе находятся еще несколько десятков дел. На прошлой неделе также проведено 13 обысков в туристических агентствах.

По итогам совещания было дано задание соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос усиления контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов.

Отметим, что в Украине подлинность сертификатов вакцинации проверяется с помощью сканирования QR-кодов (соответствующее программное обеспечение разработали для планшетов полицейских).

Справка Finance.ua

  • проверять COVID-сертификаты в стране начали с 21 октября. На это полномочия имеют: сотрудники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также патрульная полиция;
  • за изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить наказание – от штрафа в 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы.
По материалам Finance.UA
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