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Запуск первого за десять лет украинского спутника переносится на январь — Шмыгаль

Запуск первого за десять лет украинского спутника переносится на январь — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, на какой стадии выполнения планов по запуску первого за десять лет украинского космического спутника.

В интервью Радио Свобода премьер заявил, что спутник уже готов и Украина была готова его запустить.

«Запуск должен был состояться в декабре. Это должно было быть по плану в этом году. Но, к сожалению, компания Илона Маска, которой и принадлежит ракетоноситель, перенесла запуск ракетоносителя на январь. Соответственно, спутник полетит в январе», – прокомментировал Шмыгаль.

В феврале тогдашний вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский говорил, что Украина должна до конца 2021 года вывести на околоземную орбиту аппарат дистанционного зондирования Земли Сич 2−30.

Председатель Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявлял, что украинский спутник запустит ракета компании Илона Маска SpaceX.

В конце октября в Украинском государственном центре радиочастот сообщили, что спутник Сич-2−30 получил собственный «частотно-орбитальный ресурс».

С 1995 по 2012 годы Украина запускала спутники Сич-1, Сич-1М и Сич-2.

Ранее Олег Уруский говорил, что президент Владимир Зеленский до конца своего срока поставил перед украинской космической отраслью задачу создать ракету-носитель легкого класса.

По материалам НВ
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