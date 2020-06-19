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Перепланировка квартиры: когда необходимо получить разрешение, и какие документы нужны

Перепланировка квартиры: когда необходимо получить разрешение, и какие документы нужны

Finance.ua как портал, который следит за рынком недвижимости в Украине, узнал, когда необходимо получать разрешение на перепланировку.

Как сделать все правильно и не нарушить законодательство, рассказала специалист Краматорского местного центра Александра Волженина.

Что такое перепланировка:

  • перепланировкой считается перенос и разборка перегородок, перенос и устройство дверных проемов, устройство и переоборудование тамбуров, пристройка балконов на уровне первых этажей многоэтажных домов.

Когда необходимо получать разрешение на перепланировку:

  • перепланировка жилья предполагает вмешательство в несущие конструкции дома;
  • перепланировка с вмешательством в инженерные системы общего пользования;
  • перепланировка, в результате которой изменяется площадь, количество или состав помещений.

Как пристроить балкон. Владелец, наниматель (арендатор) помещений жилых домов имеет право на перепланировку балконов и лоджий по соответствующим проектам без ограничения интересов других граждан, проживающих в доме, с разрешения владельца дома и органа местного самоуправления, выданного в установленном порядке.

Перечень необходимых документов:

  • заявление о предоставлении разрешения на перепланировку – копия свидетельства на право собственности или договора найма (аренды) помещения;
  • копия поэтажных планов, заверенных в установленном порядке;
  • проект перепланировки жилых домов, жилых и нежилых в жилых домах помещений, согласованный в установленном порядке;
  • согласие собственников, совладельцев (нанимателей) или уполномоченных ими лиц на перепланировку помещений, находящихся в их общей собственности.

Заявление необходимо направлять в орган архитектуры и градостроительства соответствующего городского совета.

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После получения решения органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на перепланировку можно начинать строительные работы по перепланировке в соответствии с проектом.

После проведения перепланировки необходимо обратиться в бюро технической инвентаризации для получения нового технического паспорта объекта.

Можно ли присоединить часть коридора или чердака к квартире. Законом Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» установлено, что общее имущество многоквартирного дома является общей совместной собственностью совладельцев и не может быть разделено между совладельцами, и такие совладельцы не имеют права на выделение в натуре доли общего имущества многоквартирного дома.

Следовательно, коридоры, чердаки и т. п, которые предназначены для обеспечения эксплуатации дома и бытового обслуживания его жителей, не подлежат приватизации и не могут быть разделены и выделены собственнику квартиры в многоквартирном жилом доме.

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По материалам Finance.UA
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