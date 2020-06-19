Перепланировка квартиры: когда необходимо получить разрешение, и какие документы нужны

Finance.ua как портал, который следит за рынком недвижимости в Украине, узнал, когда необходимо получать разрешение на перепланировку.
Как сделать все правильно и не нарушить законодательство, рассказала специалист Краматорского местного центра Александра Волженина.
Что такое перепланировка:
Когда необходимо получать разрешение на перепланировку:
Как пристроить балкон. Владелец, наниматель (арендатор) помещений жилых домов имеет право на перепланировку балконов и лоджий по соответствующим проектам без ограничения интересов других граждан, проживающих в доме, с разрешения владельца дома и органа местного самоуправления, выданного в установленном порядке.
Перечень необходимых документов:
Заявление необходимо направлять в орган архитектуры и градостроительства соответствующего городского совета.
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После получения решения органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на перепланировку можно начинать строительные работы по перепланировке в соответствии с проектом.
После проведения перепланировки необходимо обратиться в бюро технической инвентаризации для получения нового технического паспорта объекта.
Можно ли присоединить часть коридора или чердака к квартире. Законом Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» установлено, что общее имущество многоквартирного дома является общей совместной собственностью совладельцев и не может быть разделено между совладельцами, и такие совладельцы не имеют права на выделение в натуре доли общего имущества многоквартирного дома.
Следовательно, коридоры, чердаки и т. п, которые предназначены для обеспечения эксплуатации дома и бытового обслуживания его жителей, не подлежат приватизации и не могут быть разделены и выделены собственнику квартиры в многоквартирном жилом доме.
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