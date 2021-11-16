Ryanair объявил о делистинге с Лондонской фондовой биржи

Ирландский лоукостер Ryanair объявил, что откажется от листинга на Лондонской фондовой бирже, став первой крупной компанией, которая объяснила свой делистинг с LSE последствиями выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

О возможном делистинге Ryanair предупредила 1 ноября вместе с публикацией отчетности за первое финполугодие.

«Делистинг с LSE согласуется с общим трендом в торговле акциями европейских компаний после Brexit и особенно важен в случае Ryanair с учетом того, что давний запрет на покупку обычных акций авиакомпании для инвесторов, которые не являются гражданами Евросоюза, после Brexit распространилась и на британцев», — объяснили тогда в компании.

Сегодня в Ryanair заявили, что решили пригласить аннулирование листинга на Лондонской бирже, «поскольку объем торгов на ней не оправдывает затрат, связанных с таким листингом и допуском к торгам, а также чтобы консолидировать торговую ликвидность на одном регулируемом рынке в интересах всех акционеров».

Делистинг будет проведен 20 декабря. Последний день торгов акций компании на LSE — 17 декабря.

Ее акции продолжат торговать на Euronext Dublin, ее депозитарные расписки котируются на американской бирже NASDAQ.