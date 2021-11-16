0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 104 0

Ryanair объявил о делистинге с Лондонской фондовой биржи

Ryanair объявил о делистинге с Лондонской фондовой биржи

Ирландский лоукостер Ryanair объявил, что откажется от листинга на Лондонской фондовой бирже, став первой крупной компанией, которая объяснила свой делистинг с LSE последствиями выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

О возможном делистинге Ryanair предупредила 1 ноября вместе с публикацией отчетности за первое финполугодие.

«Делистинг с LSE согласуется с общим трендом в торговле акциями европейских компаний после Brexit и особенно важен в случае Ryanair с учетом того, что давний запрет на покупку обычных акций авиакомпании для инвесторов, которые не являются гражданами Евросоюза, после Brexit распространилась и на британцев», — объяснили тогда в компании.

Сегодня в Ryanair заявили, что решили пригласить аннулирование листинга на Лондонской бирже, «поскольку объем торгов на ней не оправдывает затрат, связанных с таким листингом и допуском к торгам, а также чтобы консолидировать торговую ликвидность на одном регулируемом рынке в интересах всех акционеров».

Делистинг будет проведен 20 декабря. Последний день торгов акций компании на LSE — 17 декабря.

Ее акции продолжат торговать на Euronext Dublin, ее депозитарные расписки котируются на американской бирже NASDAQ.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.