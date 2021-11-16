Дефолт Evergrande весьма вероятен — S&P

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и отслеживает рынок недвижимости, узнал следующее. Аналитики S&P Global Ratings сообщили, что девелопер с крупной задолженностью China Evergrande, скорее всего, объявит дефолт, потому что компания фактически потеряла свой основной бизнес.
Evergrande была вторым по величине девелопером Китая по продажам в прошлом году. Как и многие китайские застройщики, компания продавала квартиры потребителям до завершения строительства, помогая генерировать капитал для будущих проектов.
«Несмотря на способность компании продавать активы и находить способы своевременно производить платежи, «огромный долг Evergrande наверстает упущенное», — говорится в отчете S&P.
«Фирма потеряла способность продавать новые дома, а это означает, что ее основная бизнес-модель фактически перестала существовать. Это делает маловероятным полное погашение долгов», — считают аналитики… «Мы по-прежнему считаем, что дефолт Evergrande весьма вероятен», — говорится в отчете.
Хотя разработчику удалось предотвратить дефолт с помощью платежей в последнюю минуту, аналитики заявили, что более серьезным испытанием для Evergrande станет срок погашения 3,5 миллиарда долларов за банкноты, деноминированные в долларах США, в марте и апреле следующего года.
За последнее десятилетие стоимость строящейся собственности Evergrande выросла так быстро, что намного превысила стоимость завершенных проектов компании, а также то, что компания смогла продать. Народный банк Китая назвал Evergrande уникальным случаем и в октябре заявил, что большинство девелоперов стабильны.
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