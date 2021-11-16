Украинцы все больше отдают предпочтение cashless-расчетам. Общее количество операций с использованием платежных карт за январь−сентябрь 2021 года составило 5 655,3 млн шт., а их сумма — 3 631,2 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество указанных операций выросло на 31,2%, а сумма — на 29,3%.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Так, 9 из 10 операций были безналичными (89,7% от общего количества операций по платежным картам). Доля безналичных операций по сумме составила 60,6% от всех операций с картами. В прошлом году по итогам января-сентября эти показатели были меньше и составляли 86,4% и 55,2% соответственно.
Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в январе-сентябре 2021 года, как и раньше, больше всего операций с использованием карт приходилось:
С начала 2021 года общее количество платежных карт в Украине выросло на 7% до 78,4 млн шт.
Сейчас почти каждая девятая активная платежная карта — токенизированная. Благодаря популярности бесконтактных и токенизированных карт лишь четверть операций по сумме и по количеству осуществлялись в торговых POS-терминалах с физическим считыванием данных с носителя карты. Остальные операции (73,5%) — это бесконтактные операции (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов).
Их сумма составила 448,5 млрд грн за три квартала 2021 года.
Инфографика: НБУ
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