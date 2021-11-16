Соцвыплаты на детей в 2022 году: как они возрастут в следующем году

Все соцвыплаты привязаны к прожиточному минимуму. Поскольку бюджетом-2022 предусмотрено несколько повышений в течение следующего года, то и размер соцвыплат на детей тоже будет расти, пишет 24 канал.

Прожиточный минимум на детей в 2022 году

Предусматривается, что с 1 декабря размер выплат для детей до 6 лет составит 2 100 гривен, а на детей в возрасте от 6 до 18 лет вырастет до 2 618 гривен.

Размер прожиточного минимума в следующем году возрастет вдвое, в соответствии с проектом бюджета-2022: в июле и декабре. Для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля будет составлять 2 201 гривну, с 1 декабря — 2 272 гривны. Для детей от 6 до 18 лет: с 1 июля — 2 744 гривны, с 1 декабря — 2 833 гривны.

Также он возрастет и для других социальных и демографических групп, начиная уже с 1 декабря этого года.



Таблица: 24 канал

Пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство

Для детей в возрасте до 6 лет размер выплат составит:

с 1 декабря 2021 года — 5 250 гривны;

с 1 июля 2022 года — 5 502,5 гривны;

с 1 декабря 2022 года — 5 680 гривен.

На детей от 6 до 18 лет предусмотрели более высокие выплаты:

с 1 декабря 2021 года — 6 545 гривен;

с 1 июля 2022 года — 6 860 гривен;

с 1 декабря 2022 года — 7 082,5 гривны.

Размер декретных выплат

Размер декретных выплат составляет 100% от средней официальной зарплаты по месту работы. Рассчитывают, сколько женщина заработала за последние 12 месяцев, и делят на количество отработанных дней. Именно это и будет платой за один день декретного отпуска.

Женщины-ФЛП тоже могут рассчитывать на декретные выплаты, ведь они платят ЕСВ. Но в их случае размер пособия зависит не от дохода, а от размера ЕСВ, который они платили в течение последнего года. Большинство ФЛП платит только минимальный взнос.

Женщины, которые не работают, также могут обращаться за декретными выплатами. В таком случае они могут получить минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Выплаты при рождении ребенка

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совместно с Кабмином инициировал в этом году законопроект № 5585 об увеличении размера выплат при рождении малыша. Он предусматривает, что с 1 января 2022 года помощь составит 50 тысяч гривен:

первая выплата — 25% от суммы (12,5 тысяч гривен);

далее равными частями (10 тысяч 41 гривна) в течение 36 месяцев;

с 2023 года будет проводиться ежегодная индексация выплат.

Также законопроект № 5585 предусматривает сохранение помощи в виде «пакета малыша», который можно получить в течение 30 дней после рождения ребенка. Но заметьте, если законопроект не рассмотрят, то со следующего года выплаты останутся без изменений — 41 280 гривен.

Пакет малыша

Начиная с июля 2022 года пакет малыша можно получить в денежной или натуральной форме. Если новоиспеченные родители, или опекуны ребенка выберут первый вариант, то смогут получить деньги только при условии, что они пойдут на ребенка.

Единовременное финансовое пособие в виде 5 тысяч гривен перечислит государство сразу на специальную социальную карту ПриватБанка.

Рассчитываться картой «пакет малыша» можно только за конкретную группу товаров, в безналичной форме и в магазинах, которые являются участниками проекта «Монетизация единовременной натуральной помощи», или купить товары в интернет-магазине «Мамалюк».