НБУ признал новую банковскую группу

Национальный банк признал банковскую группу «Драгон» и согласовал ответственным лицом этой банковской группы АО «Юнекс Банк».

В состав банковской группы входят Юнекс Банк, ФК «Інвесткепитал», ФК «Артуа» и СП ООО «Драгон Капитал». Контролером банковской группы является Томаш Фиала.

Банковская группа «Драгон» стала 26-й действующей на сегодня банковской группой.

С начала года в Украине функционировали 25 банковских групп, ответственными лицами которых согласованы: банк «Авангард», Альфа-Банк, Асвио Банк, банк «Украинский капитал», Банк 3/4, Банк Восток, банк «Грант», ИНГ Банк, Коминвестбанк, Кредобанк, Мегабанк, Мотор-Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк «Пивденный», ПУМБ, Райффайзен Банк, банк «Сич», Таскомбанк, банк «Траст-капитал», Укрстройинвестбанк Укрэксимбанк, Укрсиббанк, Банк Кредит Днепр, банк «Конкорд».

В сентябре НБУ признал банковскую группу «Конкорд» и согласовал ответственным лицом этой группы банк «Конкорд».