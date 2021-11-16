НБУ признал новую банковскую группу

Национальный банк признал банковскую группу «Драгон» и согласовал ответственным лицом этой банковской группы АО «Юнекс Банк».
В состав банковской группы входят Юнекс Банк, ФК «Інвесткепитал», ФК «Артуа» и СП ООО «Драгон Капитал». Контролером банковской группы является Томаш Фиала.
Банковская группа «Драгон» стала 26-й действующей на сегодня банковской группой.
С начала года в Украине функционировали 25 банковских групп, ответственными лицами которых согласованы: банк «Авангард», Альфа-Банк, Асвио Банк, банк «Украинский капитал», Банк 3/4, Банк Восток, банк «Грант», ИНГ Банк, Коминвестбанк, Кредобанк, Мегабанк, Мотор-Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк «Пивденный», ПУМБ, Райффайзен Банк, банк «Сич», Таскомбанк, банк «Траст-капитал», Укрстройинвестбанк Укрэксимбанк, Укрсиббанк, Банк Кредит Днепр, банк «Конкорд».
В сентябре НБУ признал банковскую группу «Конкорд» и согласовал ответственным лицом этой группы банк «Конкорд».
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